Ігнором на ігнор: Беленюк не потиснув руку Гутцайту після повернення в Україну

Бронзовий призер Олімпійських ігор-2024 з греко-римської боротьби Жан Беленюк не потиснув руку голові Національного олімпійського комітету Вадиму Гутцайту.

Це сталося під час урочистої зустрічі вболівальників з українськими олімпійцями після їх прибуття в Київ.

Нагадаємо, що давній конфлікт між Беленюком та Гутцайтом нещодавно отримав своє продовження. Голова НОК проігнорував бронзу Жана в Парижі-2024, хоча всіх інших українськх спортсменів, які здобули медалі, він привітав.

Коли Беленюка запитали, що він думає про таку поведінку Гутцайта, борець відповів, що йому байдуже.