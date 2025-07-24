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Помилився: Беленюк неочікувано змінив свою думку щодо скандального закону про НАБУ та САП

Микола Дендак — 24 липня 2025, 22:07
Помилився: Беленюк неочікувано змінив свою думку щодо скандального закону про НАБУ та САП
Жан Беленюк
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Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби та народний депутат Жан Беленюк змінив свою думку щодо законопроєкту 12414, який позбавляє НАБУ та САП незалежності, підпорядковуючи їх Офісу генпрокурора.

Про це Беленюк написав у себе у соцмережах.

Раніше депутат проголосував за цей законопроєкт, проте тепер вважає це помилковим рішенням.

"Помилився. Я відчуваю особисту відповідальність і не шукаю виправдань. Моє завдання зараз – допомогти виправити ситуацію максимально швидко й прозоро", – йдеться в повідомленні.
Скріншот
Скріншот

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада голосами 263 нардепів ухвалила в другому читанні законопроєкт №12414. Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук оперативно підписав ухвалений закон. Увечері 22 липня президент підписав документ.

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Жан Беленюк

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