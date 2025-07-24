Помилився: Беленюк неочікувано змінив свою думку щодо скандального закону про НАБУ та САП
Жан Беленюк
Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби та народний депутат Жан Беленюк змінив свою думку щодо законопроєкту 12414, який позбавляє НАБУ та САП незалежності, підпорядковуючи їх Офісу генпрокурора.
Про це Беленюк написав у себе у соцмережах.
Раніше депутат проголосував за цей законопроєкт, проте тепер вважає це помилковим рішенням.
"Помилився. Я відчуваю особисту відповідальність і не шукаю виправдань. Моє завдання зараз – допомогти виправити ситуацію максимально швидко й прозоро", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада голосами 263 нардепів ухвалила в другому читанні законопроєкт №12414. Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук оперативно підписав ухвалений закон. Увечері 22 липня президент підписав документ.
- Керівники Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури закликали президента Володимира Зеленського не підписувати законопроєкт №12414, який фактично знищує незалежність НАБУ і САП.
- Посли держав "Групи семи" висловили стурбованість слідчими діями СБУ щодо НАБУ.
- Також Європейський Союз висловив занепокоєння через нещодавні дії України щодо її антикорупційних інституцій НАБУ та САП.
- Напередодні Зеленський вніс до Ради законопроєкт з нормами про незалежність НАБУ і САП.