Збірна України з греко-римської боротьби оголосила склад на ЧЄ-2026

Сергій Шаховець — 5 березня 2026, 16:11
Збірна України U23 з греко-римської боротьби визначилася зі складом на чемпіонат Європи 2026 року.

Про це повідомила Федерація греко-римської боротьби України.

Оголошення складу національної команди відбулося на базі Олімпійського навчально-спортивного центру "Конча-Заспа". До заявки потрапили 10 борців.

Склад збірної України:

  • 55 кг – Іван Стефанський (Дніпропетровська обл.)
  • 60 кг – Євген Поковба (Закарпатська обл.)
  • 66 кг – Максут Султанов (Миколаївська обл.)
  • 67 кг – Імед Худжадзе (Запорізька обл.)
  • 72 кг – Дмитро Васильєв (Харківська обл.)
  • 77 кг – Ірфан Мірзоєв (АР Крим-Полтавська обл.)
  • 82 кг – Руслан Абдієв (Харківська-Одеська обл.)
  • 87 кг – Владислав Солодчук (Рівненська обл.)
  • 97 кг – Єгор Якушенко (м. Київ)
  • 130 кг – Іван Янковський (Одеська обл.)

Турнір у сербському місті Зренянин стартує 13 березня.

З напутніми словами команду підтримали президент Федерації Олег Сазонов та олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби і народний депутат України Жан Беленюк.

Раніше Жан Беленюк назвав суму, за яку міг би погодитися на бій з Джейком Полом.

