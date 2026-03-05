Збірна України з греко-римської боротьби оголосила склад на ЧЄ-2026
Збірна України U23 з греко-римської боротьби визначилася зі складом на чемпіонат Європи 2026 року.
Про це повідомила Федерація греко-римської боротьби України.
Оголошення складу національної команди відбулося на базі Олімпійського навчально-спортивного центру "Конча-Заспа". До заявки потрапили 10 борців.
Склад збірної України:
- 55 кг – Іван Стефанський (Дніпропетровська обл.)
- 60 кг – Євген Поковба (Закарпатська обл.)
- 66 кг – Максут Султанов (Миколаївська обл.)
- 67 кг – Імед Худжадзе (Запорізька обл.)
- 72 кг – Дмитро Васильєв (Харківська обл.)
- 77 кг – Ірфан Мірзоєв (АР Крим-Полтавська обл.)
- 82 кг – Руслан Абдієв (Харківська-Одеська обл.)
- 87 кг – Владислав Солодчук (Рівненська обл.)
- 97 кг – Єгор Якушенко (м. Київ)
- 130 кг – Іван Янковський (Одеська обл.)
Турнір у сербському місті Зренянин стартує 13 березня.
З напутніми словами команду підтримали президент Федерації Олег Сазонов та олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби і народний депутат України Жан Беленюк.
