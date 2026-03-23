Джошуа зробив подарунок мамі олімпійського чемпіона Беленюка

Олімпійський чемпіон із греко-римської боротьби Жан Беленюк поділився з усіма подарунком, який зробив його мамі британський супертяж Ентоні Джошуа.

Про це він повідомив у своєму профілі в інстаграмі.

Колишній чемпіон спрезентував їй підписану боксерську рукавичку та попросив передати "привіт" мамі Беленюка, яка є його уболівальницею. Водночас Жан розповів Ентоні історію з минулого, коли Джошуа бився проти Володимира Кличка у квітні 2017-го.

"Колись, 9 років тому, коли на "Вемблі проходив бій Володимира Кличка та Ентоні Джошуа, ми дивилися його разом із моєю мамою. Тоді, звісно, сіли вболівати за Володимира, та протистояння було настільки видовищним і конкурентним, що й досі вважаю це найкращим боєм як для Ентоні, так і для Кличка. Після перемоги британця мама сказала: "Шкода Володимира, але цей велетень такий кремезний і гарненький, буду за ним слідкувати, він красунчик", – написав народний депутат.

Також під час зустрічі Беленюк показав Джошуа декілька прийомі із боротьби.

Нагадаємо, що британський боксер приїжджав в Україну та відвідав вечір боксу від компанії Usyk-17 Promotions, який відбувся 21 березня у Лісниках. Ентоні зізнався, що чудово провів час.

