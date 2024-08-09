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Гутцайт привітав усіх українських медалістів, окрім Беленюка

Ігор Чернявський — 9 серпня, 15:20
Гутцайт привітав усіх українських медалістів, окрім Беленюка

Голова Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт проігнорував бронзу Жана Беленюка на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

Вчора, 8 серпня, медалі здобули і Беленюк, і Парвіз Насібов, який поступився у фіналі вагової категорії до 67 кілограмів, але привітання на сторінці очільника НОК у Facebbok удостоївся лише Парвіз.

Ймовірно, такий ігнор успіху Беленюка з богу Гутцайт викликаний тим, що у 2022 році саме Жан був його головним конкурентом на виборах голови НОК.

Також зазначимо, що для Беленюка бронзова сутичка в Парижі-2024 стала лебединою піснею в кар’єрі борця. Після перемоги над поляком Аркадіушом Кулиничем Жан станцював гопак, прийняв прощальний кидок від тренера та залишив взуття в центрі килиму.

Втім, Жан ще сподівається повернутися на Олімпійські ігри в якості спортсмена. Чемпіон Токіо-2021 вже навіть обрав собі новий вид спорту, в якому буде виступати.

Жан Беленюк Вадим Гутцайт Олімпійські ігри-2024 Україна на Олімпіаді-2024

Жан Беленюк

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