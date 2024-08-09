Гутцайт привітав усіх українських медалістів, окрім Беленюка

Голова Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт проігнорував бронзу Жана Беленюка на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

Вчора, 8 серпня, медалі здобули і Беленюк, і Парвіз Насібов, який поступився у фіналі вагової категорії до 67 кілограмів, але привітання на сторінці очільника НОК у Facebbok удостоївся лише Парвіз.

Ймовірно, такий ігнор успіху Беленюка з богу Гутцайт викликаний тим, що у 2022 році саме Жан був його головним конкурентом на виборах голови НОК.

Також зазначимо, що для Беленюка бронзова сутичка в Парижі-2024 стала лебединою піснею в кар’єрі борця. Після перемоги над поляком Аркадіушом Кулиничем Жан станцював гопак, прийняв прощальний кидок від тренера та залишив взуття в центрі килиму.

Втім, Жан ще сподівається повернутися на Олімпійські ігри в якості спортсмена. Чемпіон Токіо-2021 вже навіть обрав собі новий вид спорту, в якому буде виступати.