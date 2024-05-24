Україна звернулася до МОК із закликом застосувати санкції до росіянина Михайла Маміашвілі

Україна надіслала лист Міжнародному олімпійському комітету із закликом застосувати санкції до президента Федерації спортивної боротьби Росії Михайла Маміашвілі.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет.

Лист підписали Президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт, виконувач обов’язків Міністра молоді та спорту України Матвій Бідний та президент Асоціації спортивної боротьби України Юрій Копитко.

Причиною звернення стали неприпустимі висловлювання Маміашвілі на адресу українців та його пропозиція, щоб російські спортсмени на танках приїхали на Олімпійські ігри-2024.

Зазначимо, що Михайло народився у Конотопі, Сумської області. До 28 квітня 2022 року мав звання "Почесний громадянин Конотопа". У 2012-му отримав від України орден за заслуги 3-го ступеня.

Нагадаємо, напередодні Україна вимагала відсторонити від ОІ російських борців, які підтримують війну.