Українські борчині вибороли три медалі на чемпіонаті світу U17

На чемпіонаті світу з боротьби серед спортсменок віком до 17 років (U17) завершилися всі фінальні сутички у жіночому турнірі. Представниці України вибороли три нагороди, посівши підсумкове 5-те місце у загальнокомандному заліку.

Олена Колубай стала віцечемпіонкою світу у ваговій категорії до 49 кг. До цього вона вже здобувала "золото" на чемпіонаті Європи U17.

Соломія Петрів здобула срібло у вазі до 73 кг. Спортсменка вже має вагомі здобутки на міжнародній арені: вона є чемпіонкою Європи у вікових категоріях U17 та U15, а також бронзовою призеркою чемпіонату світу U17.

Ще одну медаль до скарбнички збірної додала Марія Полторак, яка здобула бронзову нагороду у ваговій категорії до 57 кг. Марія – віцечемпіонка Європи U17.

Раніше повідомлялось, що українські борчині виграли загальний командний залік Євро-2026.