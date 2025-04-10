Ледь не дійшло до бійки: російський чиновник принизив борця-зрадника посеред церемонії нагородження
Під час церемонії нагородження на чемпіонаті Європи з вільної боротьби, що проходив у Словаччині, спалахнув гучний конфлікт між президентом Федерації спортивної боротьби Росії (ФСБР) Михайлом Маміашвілі та колишнім російським борцем Черменом Валієвим, який нині представляє Албанію.
Інцидент стався безпосередньо на п'єдесталі після перемоги Валієва у категорії до 74 кг. Під час вручення медалі Маміашвілі, за словами очевидців, дозволив собі різкі висловлювання та жорстко повісив нагороду спортсмену на шию.
За інформацією віцепрезидента Федерації спортивної боротьби АР Крим Імрана Усеїнова, очільник ФСБР прямо на церемонії назвав Валієва "зрадником".
"За кулісами конфлікт набув ще гострішої форми – дійшло до сутички", – повідомив Усеїнов, посилаючись на членів української збірної, присутніх на змаганнях.
У відповідь на скандал, Маміашвілі у коментарі російським ЗМІ спробував знизити градус напруги, заявивши, що "просто привітав спортсмена".
"Я привітав Валієва з перемогою. Можливо, він здивувався, що саме я його нагороджую. Ще рік тому, буквально за чотири місяці до Олімпіади, він був у складі збірної Росії. Національна команда його готувала, але сьогодні він уже виступав під прапором Албанії, зі сльозами на очах. Можливо, це його збентежило? Таким, як Чермен, байдуже – який прапор. Сьогодні – албанський, завтра – болгарський.
Це молоді хлопці, які, на жаль, не до кінця усвідомлюють цінність прапора. Вони не розуміють відповідальності перед країною, яка їх виростила і дала їм можливість. А так – албанський прапор їм до рук. Чи засмутило мене його рішення виступати за іншу країну? Це вже факт", – йдеться у заяві Маміашвілі.
Раніше повідомлялося, що 13-річний український каратист публічно відмовився від фото з росіянином на турнірі у Мексиці.