Ледь не дійшло до бійки: російський чиновник принизив борця-зрадника посеред церемонії нагородження

Під час церемонії нагородження на чемпіонаті Європи з вільної боротьби, що проходив у Словаччині, спалахнув гучний конфлікт між президентом Федерації спортивної боротьби Росії (ФСБР) Михайлом Маміашвілі та колишнім російським борцем Черменом Валієвим, який нині представляє Албанію.

Інцидент стався безпосередньо на п'єдесталі після перемоги Валієва у категорії до 74 кг. Під час вручення медалі Маміашвілі, за словами очевидців, дозволив собі різкі висловлювання та жорстко повісив нагороду спортсмену на шию.

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За інформацією віцепрезидента Федерації спортивної боротьби АР Крим Імрана Усеїнова, очільник ФСБР прямо на церемонії назвав Валієва "зрадником".

"За кулісами конфлікт набув ще гострішої форми – дійшло до сутички", – повідомив Усеїнов, посилаючись на членів української збірної, присутніх на змаганнях.

У відповідь на скандал, Маміашвілі у коментарі російським ЗМІ спробував знизити градус напруги, заявивши, що "просто привітав спортсмена".

"Я привітав Валієва з перемогою. Можливо, він здивувався, що саме я його нагороджую. Ще рік тому, буквально за чотири місяці до Олімпіади, він був у складі збірної Росії. Національна команда його готувала, але сьогодні він уже виступав під прапором Албанії, зі сльозами на очах. Можливо, це його збентежило? Таким, як Чермен, байдуже – який прапор. Сьогодні – албанський, завтра – болгарський. Це молоді хлопці, які, на жаль, не до кінця усвідомлюють цінність прапора. Вони не розуміють відповідальності перед країною, яка їх виростила і дала їм можливість. А так – албанський прапор їм до рук. Чи засмутило мене його рішення виступати за іншу країну? Це вже факт", – йдеться у заяві Маміашвілі.

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