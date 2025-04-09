Лівач вийшла у фінал чемпіонату Європи

Українка Оксана Лівач зуміла вийти до фіналу чемпіонату Європи з боротьби у ваговій категорії до 50 кг.

У півфіналі вона подолала "нейтральну росіянку" Надєжду Соколову з рахунком 2:1.

Для Лівач це четвертий фінал Євро в кар'єрі, ставала чемпіонкою у 2019 році. У сутичці за золото вона побореться з туркенею Евін Демірхан, 5-разовою медалісткою чемпіонатів Європи.

Зазначимо, що вчора Оксана, яка посідає перше місце світового рейтингу, в сутичці 1/4 фіналу не залишила шансів француженці Еммі Лютенхауер – 7:0.

Чемпіонат Європи стартував у понеділок, 7 квітня. Протягом тижня представники вільної, греко-римської та жіночої боротьби розіграють 30 медалей – у десяти вагових категоріях у кожному виді.

Склад збірної України

Жіноча боротьба

Оксана Лівач (до 50 кг), Лілія Маланчук (до 53 кг), Олександра Хоменець (до 55 кг), Соломія Винник (до 57 кг), Аліна Филипович (до 59 кг), Ірина Бондар (до 62 кг), Ірина Коляденко (до 65 кг), Манола Скобельська (до 68 кг), Алла Білинська (до 72 кг), Анастасія Алпеєва (до 76 кг).

Тренер – Володимир Яременко.

Греко-римська боротьба

Корюн Саградян (до 55 кг), Віктор Петрик (до 60 кг), Андрій Семенчук (до 63 кг), Олександр Грушин (до 67 кг), Парвіз Насібов (до 72 кг), Ірфан Мірзоєв (до 77 кг), Руслан Абдієв (до 82 кг), Ярослав Фільчаков (до 87 кг), Сергій Омелін (до 97 кг), Михайло Вишнивецький (до 130 кг).

Тренер – Володимир Шацьких.

Вільна боротьба

Каміль Керімов (до 57 кг), Андрій Джелеп (до 61 кг), Андрій Свирид (до 65 кг), Олексій Борута (до 70 кг), Іван Кусяк (до 74 кг), Василь Михайлов (до 79 кг), Мухаммед Алієв (до 86 кг), Денис Сагалюк (до 92 кг), Василь Сова (до 97 кг), Муразі Мчедлідзе (до 125 кг).

Тренер – Василь Федоришин.

Де дивитися

Прямий ефір чемпіонату Європи в Україні буде доступний на каналі "Суспільне Спорт", який входить до пакетів кабельних операторів по всій Україні.