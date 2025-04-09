Перемогла "нейтральну росіянку": Алпеєва вийшла у фінал чемпіонату Європи з боротьби

Українка Анастасія Алпєєва зуміла вийти до фіналу чемпіонату Європи з боротьби у ваговій категорії до 76 кг.

У півфіналі вона перемогла "нейтральну росіянку" Анастасіяю Зімнякову з рахунком 8:0.

За золоту нагороду українка зійдеться у сутичці проти туркені Ясемін Адар, бронзової призерки Олімпіади-2020. Для 21-річної Алпєєвої це буде перший дорослий фінал у кар'єрі на рівні Євро.

У межах чвертьфіналу вона здолала німкеню Лауру Куен – 4:0.

Зазначимо, що перед Алпєєвою путівку до фіналу здобула Оксана Лівач, яка також здолала "нейтральну" спортсменку.

Чемпіонат Європи стартував у понеділок, 7 квітня. Протягом тижня представники вільної, греко-римської та жіночої боротьби розіграють 30 медалей – у десяти вагових категоріях у кожному виді.

Нагадаємо, збірну України представляють 30 спортсменів. Повний список можна переглянути ТУТ.