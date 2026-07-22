Збірна Італії стала першим півфіналістом жіночої Ліги націй-2026

У середу, 22 липня, стартував плейоф жіночої Ліги націй із волейболу.

У першому чвертьфіналі збірна Італії впевнено здолала Нідерланди з рахунком 3:0.

На груповому етапі вони посіли друге та сьоме місця відповідно. Фаворитки підтвердили свій статус, не дозволивши суперницям нав'язати боротьбу.

Нідерландки лише в першому сеті змогли перетнути позначку у 20 очок. У півфіналі чинні чемпіонки зіграють проти переможця пари Бразилія – Японія, які визначатимуть сильнішого о 14:30 за київським часом.

Жіноча Ліга націй-2026

1/4 фіналу, 22 липня

Італія – Нідерланди 3:0 (25:21, 25:16, 25:16)

Нагадаємо, що в цьому сезоні збірна України вперше брала участь у Лізі націй. Українки в дебютній для себе кампанії змогли зберегти прописку в еліті, посівши 16 місце з 18 команд.