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Збірна Італії стала першим півфіналістом жіночої Ліги націй-2026

Денис Іваненко — 22 липня 2026, 12:52
Збірна Італії стала першим півфіналістом жіночої Ліги націй-2026
Результати Ліги націй за 22 липня

У середу, 22 липня, стартував плейоф жіночої Ліги націй із волейболу.

У першому чвертьфіналі збірна Італії впевнено здолала Нідерланди з рахунком 3:0.

На груповому етапі вони посіли друге та сьоме місця відповідно. Фаворитки підтвердили свій статус, не дозволивши суперницям нав'язати боротьбу.

Нідерландки лише в першому сеті змогли перетнути позначку у 20 очок. У півфіналі чинні чемпіонки зіграють проти переможця пари Бразилія – Японія, які визначатимуть сильнішого о 14:30 за київським часом.

Жіноча Ліга націй-2026
1/4 фіналу, 22 липня

Італія – Нідерланди 3:0 (25:21, 25:16, 25:16)

Нагадаємо, що в цьому сезоні збірна України вперше брала участь у Лізі націй. Українки в дебютній для себе кампанії змогли зберегти прописку в еліті, посівши 16 місце з 18 команд.

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