Україна – Німеччина: анонс онлайну матчу у боротьбі за плейоф Ліги націй

У неділю, 19 липня, збірна України зіграє проти Німеччини у заключному турі за місце у плейоф чоловічої Ліги націй-2026 з волейболу.

Поєдинок розпочнеться о 17:30 (за київським часом).

Дивіться пряму трансляцію гри Україна – Німеччина, яку організує Суспільне Спорт, у прямому етері на "Чемпіоні".

Відео буде додане до новини ближче до початку зустрічі.

Напередодні матчу "синьо-жовті" вилетіли із зони плейоф Ліги націй. Сталося це після перемоги Болгарії над США (3:1). Кривдник США із 7 звитягами тепер посідає 6-ту сходинку, тоді як у команди Рауля Лосано 6 перемог та 8-ме місце. Поміж цими національними командами розташувалася Туреччина, у якої в активі 7 перемог, як і в болгарських волейболістів.

Україні потрібно перемагати німців, які йдуть 11-ми, а також сподіватися на поразку Італії, Туреччини або Болгарії. Фіаско означатиме невихід у плейоф турніру.

Нагадаємо, що 7 найкращих команд вийдуть у плейоф Ліги націй. В останніх двох турах збірна України зазнала поразок – від Сербії (1:3) та Туреччини (2:3).