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Тренер збірної України оцінив дебютний вихід "синьо-жовтих" у плейоф Ліги націй

Денис Іваненко — 20 липня 2026, 11:07
Тренер збірної України оцінив дебютний вихід синьо-жовтих у плейоф Ліги націй
Рауль Лосано
VolleyballWorld

Наставник збірної України з волейболу Рауль Лосано відреагував на вихід команди у плейоф Ліги націй.

Його слова передає Суспільне Спорт.

Аргентинський фахівець задоволений виступом "синьо-жовтих". Він похвалив підопічних за прогрес, якого тим вдалось досягнути:

"Цей розіграш Ліги націй з волейболу був дуже хорошим і позитивним з усіх точок зору для України. Ми вперше пробилися до вісімки найкращих. Вихід у топ-8 Ліги націй – це історичний результат, раніше Україні ніколи такого не вдавалося. Збірна підсилилася та закріпилася серед топ-10 команд Ліги націй. Торік ми були дев'ятими, а цього сезону – восьмі. Зараз у світовому рейтингу ми посідаємо 11-те місце.

Я вважаю, що саме це має найбільше значення. Що частіше ми будемо входити до першої дев'ятки-десятки рейтингу, то більше шансів матимемо відібратися на Олімпійські ігри. Команда зробила великий стрибок у розвитку, ми серйозно покращили наш стандарт гри. Цього року до складу додалися Олег Плотницький і Владислав Щуров, які зробили свій вагомий внесок. Також у нас з'явилися дуже цікаві молоді гравці: Максим Тонконог, Євген Бойко, Андрій Челеняк та Руслан Черватюк".

Також тренер подякував усім фанатам. Зокрема, виділив військових, які вболівали за "синьо-жовтих" і привітали їх з успіхом.

Зазначимо, що матчі стадії плейоф стартують 29 липня. Фінальний турнір Ліги націй прийматиме китайський Нінбо.

Україна в 1/4 фіналу зіграє проти Польщі. Саме поляки є чинними чемпіонами, здолавши Італію минулого року в поєдинку за "золото".

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