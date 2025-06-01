Збірна України здобула другу перемогу у Золотій Євролізі-2025

Жіноча збірна України здобула другу перемога на Золотій Євролізі-2025.

У 2 турі українки переграли команду Чорногорії. Зустріч завершилась з рахунком 3:1.

"Синьо-жовті" впевнено виграли три сети, віддавши суперницям лише другу партію. Національна команда займає третє місце у групі Золотої Євроліги, маючи рівну кількість очок з лідерами – Румунією та Словенією.

У першому турі українки розібралися з командою Іспанії (3:1). Наступний поєдинок команда зіграє 6 червня проти Португалії.

Золота Євроліга, жінки

2 тур, 1 червня

Чорногорія – Україна 1:3 (20:25, 25:21, 18:25, 12:25)

Зазначимо, що минулого сезону Україна посіла 5 місце в турнірній таблиці та не змогла пройти до Фіналу чотирьох.

Нагадаємо, що наприкінці січня жіноча збірна отримала нового головного тренера. "Синьо-жовтих" очолив 39-річний польський фахівець Якуб Глушак, який працює наставником польського клубу Таурон-Ліги "Радомка" з міста Радома.