Збірна України з перемоги стартувала у Золотій Євролізі

Жіноча збірна України з перемоги розпочала Золоту Євролігу-2025.

Українки впевнено переграла команду Іспанії з рахунком 3:1.

"Синьо-жовті" віддали суперницям лише другу партію, впевнено вигравши три сети. Завдяки перемозі національна команда вийшла на четверте місце у групі Золотої Євроліги. Лідером наразі є Румунія, яка виграла два свої матчі.

Наступний поєдинок українки зіграють проти Чорногорії у неділю, 1 червня.

Золота Євроліга, жінки

Перший матч, 31 травня

Україна – Іспанія 3:1 (25:16, 20:25, 25:16, 25:15)

Зазначимо, що минулого сезону Україна посіла 5 місце в турнірній таблиці та не змогла пройти до Фіналу чотирьох.

Нагадаємо, що наприкінці січня жіноча збірна отримала нового головного тренера. "Синьо-жовтих" очолив 39-річний польський фахівець Якуб Глушак, який працює наставником польського клубу Таурон-Ліги "Радомка" з міста Радома.