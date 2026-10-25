Жіноча збірна України U-20 поступилася Польщі на тай-брейку у фіналі СЄВЗА-2026

Молодіжна збірна України WU-20 зазнала поразки від одноліток з Польщі у фіналі СЄВЗА-2026, який проходив у грузинській Руставі.

Зустріч завершилася із рахунком 2:3.

Підопічні Володимира Мірщева з впевненою перевагою закрили перші два сети – 19:25, 23:25.

Проблеми для української команди почалися у третій партії: волейболістки Польщі переломили хід поєдинку та переграли суперниць з різницею у 5 очок (25:20).

Протягом четвертої партії гравчині Дудека Міхала повністю домінували над нашою командою, здобувши результат 25:7 та перевівши гру у тай-брейк. Заключна частина зустрічі пройшла для збірної України вкрай драматично.

Спочатку "синьо-жовті" вели у рахунку 12:7, але потім суперниці перехопили контроль над грою та здійснили черговий камбек – 16:14.

СЄВЗА-2026 серед жінок – Фінал

25 жовтня

Польща (U-20) – Україна (U-20) – 3:2 (19:25, 23:25, 25:20, 25:7, 16:14)

Найрезультативнішою гравчинею серед українок стала лідерка команди Дарина Оніщенко, яка набрала протягом зустрічі 16 очок.

Варто зазначити, що збірна Україна на шляху до фіналу не програла жодного сету, перегравши Естонію (0:3), Грузію (3:0) та Вірменію (0:3). Польки також підходили до фінального поєдинку, не поступившись у жодній партії протягом турніру.

Додамо, що СЄВЗА – це офіційний щорічний турнір, у якому змагаються молодіжні збірні країн Східної Європи. За перемогу на СЄВЗА-2026 Польща гарантувала собі перепустку до чемпіонату Європи-2027.

Нагадаємо, що капітанка першої жіночої збірної України Світлана Дорсман розпочала сезон у Буковинці після переходу до чемпіонату США