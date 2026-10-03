Капітанка жіночої збірної України розпочала сезон у Буковинці після переходу до чемпіонату США

Капітанка жіночої збірної України з волейболу Світлана Дорсман розпочала сезон в українському клубі Буковинка, хоч у червні цього року було оголошено про перехід гравчині до американської команди Г'юстон.

Про її включення у заявку українського колективу повідомляє пресслужба клубу. Деталі додає Volleyball.ua.

Центральна блокувальниця не лише була заявлена, а вже й взяла участь та здобула 10 очок у стартовому матчі чемпіонату чинних чемпіонок України проти Балти 2:3 (15:25, 21:25, 25:22, 25:10, 4:15).

Зауважимо, що в червні цього року стало відомо, що українка мала перейти до жіночої професійної волейбольної ліги США (LOVB). Зазначалося, що вона має виступати у команді Г'юстон.

24 вересня Дорсман опинилася у заявці Буковинки на платформі Data Project. Утім, тоді вона розповіла, що тренується з командою, аби підтримувати фізичну форму.

Варто зазначити, що сезон волейболу у США розпочинається у грудні.

Додамо, що у цьому році Дорсман поїхала у складі національної команди на чемпіонат Європи, на якому "синьо-жовті" не змогли вийти до стадії плейоф.

Підопічні Якуба Глушака "всуху" поступилися Сербії (0:3) у заключному, 5-му турі, а до цього здобули перемогу над Австрією (3:0) та зазнали трьох поразок: від Болгарії (0:3), Греції (2:3) та Чехії (1:3).

Дорсман стала третьою найрезультативнішою гравчинею збірної України за підсумками цьогорічної європейської першості, набравши сумарно 50 очок.