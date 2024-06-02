Жіноча збірна України програла Бельгії та не пройшла у плей-оф Золотої Євроліги

Жіноча збірна України з волейболу поступилась Бельгії в шостому матчі Золотої Євроліги-2024.

Поєдинок завершився з рахунком 1:3 (21:25, 28:26, 18:25, 23:25).

Золота Євроліга-2024

Груповий раунд, 6 тур

2 травня

Україна — Бельгія 1:3 (21:25, 28:26, 18:25, 23:25)

Відтак Україна посіла 5 місце в турнірній таблиці та не змогла пройти до Фіналу чотирьох. Швеція набрала таку саму кількість очок, але випередила українок за додатковим показником (загальний баланс перемог та поразок у сетах). Україна змогла б випередити Швецію, якби перемогла у ще одному сеті з Бельгією, але цього зробити не вдалось.

Нагадаємо, у першому турі команда перемогла Словенію, а у другому взяла гору над Естонією. У третій грі українки виявилися сильнішими за Словаччину, у четвертому турі обіграли Австрію, а в п'ятому поєдинку зазнали першої поразки на турнірі від Чехії.

Україні не вдалось повторити успіх минулого року, коли команда перемогла Швецію у фіналі Золотої Євроліги та здобула друге чемпіонство у своїй історії.