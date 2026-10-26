Збірна України дізналася суперниць на груповому етапі чемпіонату світу

Жіноча збірна України з волейболу отримала суперниць по груповому етапу чемпіонату світу-2027.

За підсумками жеребкування національна команда виступить у групі G, де її опонентками стануть збірні Канади, Сербії та Камеруну.

Україна потрапила до групи G автоматично ще до завершення жеребкування. Організатори пояснили це рішення "поточною міжнародною ситуацією".

Збірна Канади є однією з господарок першості. Команда посідає восьме місце у світовому рейтингу FIVB. У Лізі націй-2026 канадійки фінішували шостими.

Сербія розташовується в рейтингу одразу за Канадою, на дев'ятій сходинці. У Лізі націй сербки стали 11-ми, а на чемпіонаті Європи-2026 завоювали бронзові нагороди.

Збірна Камеруну посідає 41 позицію в рейтингу й не має серйозних досягнень на рівні світових форумів.

Чемпіонат світу проходитиме з 20 серпня до 5 вересня 2027 року в США та Канаді. За регламентом, з кожної з восьми груп до 1/8 фіналу виходять дві найкращі команди.

Суперницями збірних із квартету G в 1/8 фіналу стануть перші дві команди з групи В, в якій виступатимуть Бразилія, Чехія, Кенія та Південна Корея.

Нагадаємо, що на чемпіонаті Європи-2026 збірна України не зуміла вийти з групи, посівши п'яте місце з шести команд. У заключному матчі групового етапу наші волейболістки поступилися саме збірній Сербії у трьох партіях.