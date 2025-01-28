Федерація волейболу України оголосила ім'я нового головного тренера жіночої збірної
Якуб Глушак
Радомка
Жіноча збірна України з волейболу отримала нового головного тренера.
Про це повідомляє пресслужба ФВУ.
Ним став 39-річний Якуб Глушак, який поєднуватиме цю посаду з роботою у польській Радомці.
Термін підписаного контракту залишається невідомим. Зазначимо, що до Глушака команду очолював болгарський фахівець Іван Пєтьков, який залишив збірну наприкінці 2024 року.
Раніше збірна України дізналась суперниць у груповому етапі чемпіонату світу-2025.