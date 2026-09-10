Огляд перемоги збірної України у стартовому матчі на Євро-2026

Збірна України з волейболу обіграла Ізраїль у першому турі групи B чемпіонату Європи-2026 – 3:1.

Огляд матчу

Початок матчу склався для "синьо-жовтих" невдало: підопічні Рауля Лосано програли перші сім розіграшів, дозволивши супернику відірватися на п'ять очок. Проте українці швидко оговталися, вирівняли гру в середині першого сету та вирвали перемогу у стартовій партії.

Упевнено забравши другий сет (25:19), збірна України поступилася в напруженій третій партії (22:25), але розгромила Ізраїль у четвертому сеті, остаточно закріпивши загальну перемогу в матчі.

Чемпіонат Європи-2026, Група B

1 тур, 10 вересня

Ізраїль – Україна 1:3 (22:25, 19:25, 25:22, 19:25)

Зауважимо, що раніше Польща та Болгарія здобули перемоги з рахунком 3:0. Саме ці збірні є головними конкурентами для України. Додамо, що з групи вийдуть 4 найкращі збірні.

Напередодні капітан збірної України Юрій Семенюк назвав амбітну ціль "синьо-жовтих" на турнір. Він вірить, що вони здатні здобути медалі.