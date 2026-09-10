Капітан збірної України назвав амбітну мету команди на Євро-2026
Капітан збірної України з волейболу Юрій Семенюк поділився очікуваннями від чемпіонату Європи, який напередодні стартував.
Його слова передає Sport.ua.
"Синьо-жовті" свою першу гру проведуть 10 вересня. Досвідчений волейболіст розповів, яка ціль на турнір стоїть перед командою.
"Планка піднята дуже високо. Плюс – додався Плотницький. Тому не хочеться повторювати банальне "для початку треба вийти з групи, а далі буде видно". Не люблю загадувати наперед, але скажу, що на чемпіонат Європи ми їдемо за медалями.
Ми вже показали, що граємо на рівних з топовими командами. Тепер маємо показати цю гру стабільно. Якщо проведемо весь турнір на своєму рівні, то зможемо боротися за найвищі місця", – сказав Семенюк.
Зазначимо, що збірна України в першому поєдинку гратиме з Ізраїлем. Початок зустрічі о 19:00 за київським часом.
Трансляції матчів будуть доступні на Суспільне спорт. З повним розкладом турніру можна ознайомитись за посиланням.
Чинним чемпіоном Європи є збірна Польщі, яка на початку серпня також стала переможницею Ліги націй. Україна на попередній континентальній першості дійшла до чвертьфіналу.