Капітан збірної України назвав амбітну мету команди на Євро-2026

Капітан збірної України з волейболу Юрій Семенюк поділився очікуваннями від чемпіонату Європи, який напередодні стартував.

Його слова передає Sport.ua.

"Синьо-жовті" свою першу гру проведуть 10 вересня. Досвідчений волейболіст розповів, яка ціль на турнір стоїть перед командою.

"Планка піднята дуже високо. Плюс – додався Плотницький. Тому не хочеться повторювати банальне "для початку треба вийти з групи, а далі буде видно". Не люблю загадувати наперед, але скажу, що на чемпіонат Європи ми їдемо за медалями.

Ми вже показали, що граємо на рівних з топовими командами. Тепер маємо показати цю гру стабільно. Якщо проведемо весь турнір на своєму рівні, то зможемо боротися за найвищі місця", – сказав Семенюк.