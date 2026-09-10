Ізраїль – Україна: анонс онлайн-трансляції матчу Євро-2026

У четвер, 10 вересня, чоловіча збірна України з волейболу проведе перший поєдинок на чемпіонаті Європи-2026, де їй протистоятиме національна команда Ізраїлю.

Зустріч розпочнеться о 19:00 за київським часом. Стежте за онлайн-трансляцією матчу, яку організовує Суспільне, на сайті "Чемпіон".

Плеєр з трансляцією буде додано ближче до початку протистояння.

Зазначимо, що "синьо-жовті" на груповому етапі зіграють також із командами Північної Македонії, Болгарії, Португалії та Польщі. З розкладом можна ознайомитися за посиланням.

Напередодні капітан збірної України Юрій Семенюк назвав амбітну ціль "синьо-жовтих" на турнір. Він вірить, що вони здатні здобути медалі.