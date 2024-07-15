Юнацька збірна України зазнала п'ятої поразки на чемпіонаті Європи-2024
Юнацька збірна України U-18 поступилась Фінляндії у п'ятому турі чемпіонату Європи-2024 з волейболу.
Поєдинок завершився з рахунком 3:0 (25:18, 25:20, 25:22).
Чемпіонат Європи-2024
Софія, Болгарія
Груповий раунд, група 1
5 тур, 15 липня
Фінляндія U-18 — Україна U-18 3:0 (25:18, 25:20, 25:22)
Нагадаємо, Україна виступає у групі 1, де її суперниками окрім Австрії є команди Франції, Польщі, Фінляндії, Туреччини, Болгарії та Португалії. У першому турі українці зазнали поразки від поляків, у другому поступилися господарям турніру болгарам, а в третьому виявились слабшими за португальців.
Україна посідає останнє місце у групі та є єдиною командою, яка не набрала очок після чотирьох зіграних поєдинків.
Напередодні національна команда України поступилась Єгипту в матчі за третє місце Кубку претендентів.