Юнацька збірна України зазнала п'ятої поразки на чемпіонаті Європи-2024

Юнацька збірна України U-18 поступилась Фінляндії у п'ятому турі чемпіонату Європи-2024 з волейболу.

Поєдинок завершився з рахунком 3:0 (25:18, 25:20, 25:22).

Чемпіонат Європи-2024

Софія, Болгарія

Груповий раунд, група 1

5 тур, 15 липня

Фінляндія U-18 — Україна U-18 3:0 (25:18, 25:20, 25:22)

Нагадаємо, Україна виступає у групі 1, де її суперниками окрім Австрії є команди Франції, Польщі, Фінляндії, Туреччини, Болгарії та Португалії. У першому турі українці зазнали поразки від поляків, у другому поступилися господарям турніру болгарам, а в третьому виявились слабшими за португальців.

Україна посідає останнє місце у групі та є єдиною командою, яка не набрала очок після чотирьох зіграних поєдинків.

Напередодні національна команда України поступилась Єгипту в матчі за третє місце Кубку претендентів.