Юнацька збірна України втретє поспіль програла на чемпіонаті Європи-2024

Юнацька збірна України U18 поступилась Португалії в другому турі чемпіонату Європи-2024 з волейболу.

Поєдинок завершився з рахунком 3:0 (25:21, 25:20, 25:23).

Чемпіонат Європи-2024

Софія, Болгарія

Груповий раунд, група 1

3 тур, 12 липня

Португалія U-18 — Україна U-18 3:0 (25:21, 25:20, 25:23)

Нагадаємо, Україна виступає у групі 1, де її суперниками окрім Португалії є команди Франції, Польщі, Фінляндії, Туреччини, Болгарії та Австрії. У першому турі українці зазнали поразки від поляків, а в другому поступилися господарям турніру болгарам

Наступний матч "жовто-сині" зіграють 14 липня проти однолітків з Австрії. Початок — о 12:30 за київським часом.

Напередодні національна команда України поступилась Єгипту в матчі за третє місце Кубку претендентів.