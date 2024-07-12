Юнацька збірна України втретє поспіль програла на чемпіонаті Європи-2024
Юнацька збірна України U18 поступилась Португалії в другому турі чемпіонату Європи-2024 з волейболу.
Поєдинок завершився з рахунком 3:0 (25:21, 25:20, 25:23).
Чемпіонат Європи-2024
Софія, Болгарія
Груповий раунд, група 1
3 тур, 12 липня
Португалія U-18 — Україна U-18 3:0 (25:21, 25:20, 25:23)
Нагадаємо, Україна виступає у групі 1, де її суперниками окрім Португалії є команди Франції, Польщі, Фінляндії, Туреччини, Болгарії та Австрії. У першому турі українці зазнали поразки від поляків, а в другому поступилися господарям турніру болгарам
Наступний матч "жовто-сині" зіграють 14 липня проти однолітків з Австрії. Початок — о 12:30 за київським часом.
Напередодні національна команда України поступилась Єгипту в матчі за третє місце Кубку претендентів.