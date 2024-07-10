Збірна України U18 поступилась Польщі на старті чемпіонату Європи
Юнацька збірна України U18 поступилась Польщі у 1 турі чемпіонату Європи-2024.
Поєдинок завершився у трьох сетах — 0:3 (12:25, 14:25, 12:25).
Найрезультативнішим гравцем у складі української команди був догравальник Максим Свиридов (10 очок).
Україна виступає у групі 1, де її суперниками окрім Польщі будуть команди Франції, Болгарії, Фінляндії, Туреччини, Португалії та Австрії.
Чемпіонат Європи-2024
Софія, Болгарія
Юнаки U18, Груповий раунд
Група 1, 1 тур
Україна — Польща 0:3 (12:25, 14:25, 12:25)
Наступний матч "жовто-сині" зіграють 11 липня проти Болгарії. Початок — о 17:30 за київським часом.
Напередодні національна команда України поступилась Єгипту в матчі за третє місце Кубку претендентів.