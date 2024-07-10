Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Волейбол

Збірна України U18 поступилась Польщі на старті чемпіонату Європи

Олександр Булава — 10 липня, 21:47
Збірна України U18 поступилась Польщі на старті чемпіонату Європи

Юнацька збірна України U18 поступилась Польщі у 1 турі чемпіонату Європи-2024.

Поєдинок завершився у трьох сетах 0:3 (12:25, 14:25, 12:25).

Найрезультативнішим гравцем у складі української команди був догравальник Максим Свиридов (10 очок).

Україна виступає у групі 1, де її суперниками окрім Польщі будуть команди Франції, Болгарії, Фінляндії, Туреччини, Португалії та Австрії.

Чемпіонат Європи-2024
Софія, Болгарія
Юнаки U18, Груповий раунд
Група 1, 1 тур

Україна — Польща 0:3 (12:25, 14:25, 12:25)

Наступний матч "жовто-сині" зіграють 11 липня проти Болгарії. Початок — о 17:30 за київським часом.

Напередодні національна команда України поступилась Єгипту в матчі за третє місце Кубку претендентів.

волейбол

волейбол

Україна вийшла у півфінал Кубку претендентів-2024 з волейболу
Уродженець Львівщини став сенатором Росії від Бєлгородської області
Україна перемогла Португалію в Золотій Євролізі
Жіноча збірна України перемогла Словаччину в матчі Золотої Євроліги
Збірна України у трьох сетах розгромила Азербайджан у матчі Золотої Євроліги

Останні новини