Збірна України U18 поступилась Польщі на старті чемпіонату Європи

Юнацька збірна України U18 поступилась Польщі у 1 турі чемпіонату Європи-2024.

Поєдинок завершився у трьох сетах — 0:3 (12:25, 14:25, 12:25).

Найрезультативнішим гравцем у складі української команди був догравальник Максим Свиридов (10 очок).

Україна виступає у групі 1, де її суперниками окрім Польщі будуть команди Франції, Болгарії, Фінляндії, Туреччини, Португалії та Австрії.

Чемпіонат Європи-2024

Софія, Болгарія

Юнаки U18, Груповий раунд

Група 1, 1 тур

Україна — Польща 0:3 (12:25, 14:25, 12:25)

Наступний матч "жовто-сині" зіграють 11 липня проти Болгарії. Початок — о 17:30 за київським часом.

Напередодні національна команда України поступилась Єгипту в матчі за третє місце Кубку претендентів.