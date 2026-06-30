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Догравальник збірної України перейшов до Ніцци

Микола Літвінов — 30 червня 2026, 02:37
Догравальник збірної України перейшов до Ніцци
Тимофій Полуян
nicevolleyball/instagram

Догравальник збірної України Тимофій Полуян продовжить кар'єру у французькій Ніцці.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода розрахована на один сезон співпраці – до кампанії 26/27.

"28-річний український догравальник Тимофій принесе до складу Ніцци свій багатий досвід, стабільність та бойовий дух. Ласкаво просимо до Ніцци, Тимофію!", – йдеться у заяві французького клубу.

Зауважимо, що Полуян перейшов до французького колективу з грецького Мілона, у складі якого провів три роки.

За спиною у Тимофія виступи за низку європейських команд: турецькі клуби Соргун і Аккуш, хорватську Младость, словенську Любляну, китайські Zhejiang Volleyball Team та Хебей, а також Аль-Айн з ОАЕ.

Нагадаємо, що Полуян не зміг взяти участь у матчах Ліги націй-2026 через травму зап'ястя. У футболці національної збірної уродженець Харкова двічі здобував срібні медалі Євроліги (2021, 2023), й також "бронзу" Кубку претендентів (2023).

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