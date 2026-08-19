Очікування максимальні: Мелюшкіна назвала ціль збірної України на Євро-2026

Волейболістка збірної України Діана Мелюшкіна поділилась очікуваннями від чемпіонату Європи-2026.

Її слова передає Суспільне Спорт.

Спортсменка заявила, що команда позитивно налаштована перед стартом турніру та назвала ціль "синьо-жовтих".

"У нас усе добре, очікування максимальні. Я думаю, що в нас є великі шанси дійти до чвертьфіналу та поборотися навіть далі. Це буде, думаю, важкувато. Якщо все буде складатися, як для нас треба, то ми вийдемо на Італію, але й там можна поборотися. Якщо будемо грати у свою гру, то є багато шансів для нас.

Я думаю, що в нас така група, що ми можемо проходити далі за рівнем. Як у нас там є Австрія, Греція та Болгарія, то їх ми маємо вигравати стовідсотково. Тут навіть немає питань до цього. А там вже будемо боротися за перше, друге, третє місця із Сербією та Чехією", – сказала Мелюшкіна.