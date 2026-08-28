Найкращий ліберо української Суперліги перейшов до титулованого чеського клубу

Гравець національної збірної України Олександр Бойко став гравцем клубу Югострой Чеське-Будейовіце.

Про це повідомила пресслужба чеського клубу.

Югострой представив Бойка як останнього новачка команди та повідомив, що після його переходу склад на новий сезон повністю сформований.

"Український представник стає нашим останнім підсиленням, і тепер у нас повністю укомплектований склад. У кожному з останніх чотирьох сезонів в Україні він святкував чемпіонський титул, а минулого сезону його також визнали найкращим ліберо місцевої Суперліги. Ласкаво просимо до Югострою!" – привітали Бойка у клубі.

Останні два сезони 24-річний волейболіст провів у складі Епіцентр-Подоляни, з яким двічі ставав чемпіоном України. Також у його активі два Суперкубки та два Кубки України.

За підсумками минулого сезону Бойко був визнаний найкращим ліберо української Суперліги.

До Епіцентру-Подолян волейболіст виступав за ВК Прометей, з яким також виграв чемпіонат України, та харківську Юракадемію.

Югострой Чеське-Будейовіце є одним із найтитулованіших клубів Чехії. Команда 11 разів ставала чемпіоном країни та вісім разів вигравала Кубок Чехії.

Нагадаємо, що збірна України з волейболу вперше в історії зіграла у плейоф Ліги націй, де у чвертьфіналі поступилася Польщі.

Наступним турніром "синьо-жовтих" стане чемпіонат Європи. Континентальна першість для підопічних Рауля Лосано розпочнеться з поєдинку проти Ізраїлю, який відбудеться 10 вересня та стартує о 19:00 за київським часом.