Українці проведуть три спаринги перед чемпіонатом Європи-2026

Чоловіча збірна України з волейболу проведе три контрольні матчі перед чемпіонатом Європи 2026 року.

Про це повідомляє Суспільне спорт.

Суперниками підопічних Рауля Лосано будуть три учасники чемпіонату Європи-2026: Латвія, Словаччина та Естонія.

Розклад контрольних матчів збірної України перед Євро-2026:

3 вересня, 16:00 Україна – Латвія

4 вересня, 19:00 Україна – Словаччина

5 вересня, 19:00 Естонія – Україна

Після цих матчів тренерський штаб збірної України визначиться із остаточною заявкою на чемпіонат Європи-2026. Турнір розпочнеться 9 вересня, свій перший матч українці зіграють наступного дня про Ізраїлю. Також на груповому етапі підопічні Лосано зіграють із Північною Македонією, Болгарією, Португалією та Польщею.

Раніше жіноча збірна України завершила боротьбу на чемпіонаті Європи-2026 на груповому етапі.