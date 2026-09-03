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Збірна України в межах підготовки до ЧЄ-2026 у контрольному матчі перемогла Латвію

Олексій Мурзак — 3 вересня 2026, 18:24
Збірна України в межах підготовки до ЧЄ-2026 у контрольному матчі перемогла Латвію
volleyballworld.com

У четвер, 3 вересня, чоловіча збірна України з волейболу в межах підготовки до ЧЄ-2026 провела контрольний матч проти Латвії.

Зустріч завершилася перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 3:1.

Далі підопічні Рауля Лосано проведуть ще 2 поєдинки: 4 вересня о 19:00 зіграють проти Словаччини, а 5 вересня, також о 19:00, поміряються силами з Естонією.

Товариський матч з волейболу

Україна – Латвія 3:1 (25:18, 22:25, 25:18, 25:23)

Після цих матчів тренерський штаб збірної України визначиться із остаточною заявкою на чемпіонат Європи-2026.

Турнір розпочнеться 9 вересня, свій перший матч українці зіграють наступного дня про Ізраїлю. Також на груповому етапі підопічні Лосано зіграють із Північною Македонією, Болгарією, Португалією та Польщею.

Раніше жіноча збірна України завершила боротьбу на чемпіонаті Європи-2026 на груповому етапі.

Збірна України з волейболу

Збірна України з волейболу

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