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Збірна України з волейболу поступилась Естонії у контрольному матчі

Олександр Булава — 6 вересня 2026, 08:14
Збірна України з волейболу поступилась Естонії у контрольному матчі
Збірна України з волейболу
volleyballworld.com

Чоловіча збірна України з волейболу зазнала поразки від Естонії у заключному контрольному матчі в межах підготовки до чемпіонату Європи-2026.

Команда Рауля Лосано впевнено розпочала зустріч і забрала перші дві партії з однаковим рахунком — 25:20. "Синьо-жовті" мали всі шанси закривати гру достроково, однак драматичний сет перейшов на баланс і став одним із найдовших в історії національної команди, перемогу в якому вирвали естонці – 37:35.

Четверта партія також залишилась за естонцями – 27:25, як і тайбрейк – 15:13.

Товариський матч
5 вересня

Естонія – Україна 3:2 (20:25, 20:25, 37:35, 27:25, 15:13)

Раніше українці перемогли у спарингу Латвію (3:1) та Словаччину (3:0). Після цих матчів тренерський штаб збірної України визначиться з остаточною заявкою на чемпіонат Європи-2026.

Турнір розпочнеться 9 вересня, свій перший матч українці зіграють наступного дня про Ізраїлю. Також на груповому етапі підопічні Лосано зіграють із Північною Македонією, Болгарією, Португалією та Польщею.

Раніше жіноча збірна України завершила боротьбу на чемпіонаті Європи-2026 на груповому етапі.

Збірна України з волейболу

Збірна України з волейболу

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