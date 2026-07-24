Янчук: Матимемо шанси зупинити збірну Польщі
Дмитро Янчук
FIVB
Догравальник збірної України Дмитро Янчук поділився очікуваннями від чвертьфіналу Ліги націй-2026 проти Польщі.
Слова спортсмена наводить Суспільне спорт.
"Ми всі знаємо, хто така Польща і що це за гравці. Тут навіть не потрібно когось виділяти, тому що там усі топрівня, усі зірки. Когось одного виділити буде неправильно по відношенню до другого гравця, там кожен кожного може замінити.
Я гадаю і сподіваюся, що у них трішки не піде гра, а у нас буде наша найкраща гра. Думаю, ми матимемо хороші шанси, щоб зупинити цю команду", – заявив Янчук.
Матч України проти Польщі відбудеться у четвер, 30 липня, початок – о 14:30 за київським часом. Раніше була опублікована заявка збірної України на стадію плейоф.