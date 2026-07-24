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Янчук: Матимемо шанси зупинити збірну Польщі

Олег Дідух — 24 липня 2026, 17:48
Янчук: Матимемо шанси зупинити збірну Польщі
Дмитро Янчук
FIVB

Догравальник збірної України Дмитро Янчук поділився очікуваннями від чвертьфіналу Ліги націй-2026 проти Польщі.

Слова спортсмена наводить Суспільне спорт.

"Ми всі знаємо, хто така Польща і що це за гравці. Тут навіть не потрібно когось виділяти, тому що там усі топрівня, усі зірки. Когось одного виділити буде неправильно по відношенню до другого гравця, там кожен кожного може замінити.

Я гадаю і сподіваюся, що у них трішки не піде гра, а у нас буде наша найкраща гра. Думаю, ми матимемо хороші шанси, щоб зупинити цю команду", – заявив Янчук.

Матч України проти Польщі відбудеться у четвер, 30 липня, початок – о 14:30 за київським часом. Раніше була опублікована заявка збірної України на стадію плейоф.

Дмитро Янчук Збірна України з волейболу Ліга націй з волейболу

Дмитро Янчук

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