Янчук: Матимемо шанси зупинити збірну Польщі

Догравальник збірної України Дмитро Янчук поділився очікуваннями від чвертьфіналу Ліги націй-2026 проти Польщі.

Слова спортсмена наводить Суспільне спорт.

"Ми всі знаємо, хто така Польща і що це за гравці. Тут навіть не потрібно когось виділяти, тому що там усі топрівня, усі зірки. Когось одного виділити буде неправильно по відношенню до другого гравця, там кожен кожного може замінити.

Я гадаю і сподіваюся, що у них трішки не піде гра, а у нас буде наша найкраща гра. Думаю, ми матимемо хороші шанси, щоб зупинити цю команду", – заявив Янчук.