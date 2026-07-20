Семенюк: Над блоком збірній України треба ще попрацювати

Капітан збірної України з волейболу Юрій Семенюк після матчу проти Німеччини підбив підсумки виступів команди в основному раунді Ліги націй-2026.

Слова спортсмена наводить Суспільне спорт.

"Робота виконана, гра виграна. Неважливо, з яким рахунком, але перемогу здобуто. Все зроблено, нехай і не зовсім так, як ми планували. Тепер очікуємо на інші результати і будемо бачити, якою буде наша фінальна дорога. Ми досить добре подавали всі матчі, вибивали суперників, зробили багато ейсів. Але над блоком треба ще попрацювати, бо в певні вирішальні моменти ми могли зіграти краще. З Тонконогом вдається ефективно блокувати.

Давайте дочекаємося результатів інших команд, і тоді я зможу зробити остаточний висновок — позитивний він чи негативний. На цей момент я не повністю задоволений, бо ми, звісно, могли виступити краще. Але це волейбол, тут не можна недооцінювати суперника чи завчасно вірити у свою перемогу й виходити на майданчик надто впевненим. Ми виходили на всі матчі налаштованими та сконцентрованими, але суперники теж вміють грати. Вони такі ж люди, які тренуються не покладаючи рук. Тож у цій грі виграли сильніші", – заявив Семенюк.