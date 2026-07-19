Тренер збірної Німеччини: Україна в певних моментах нас дуже здивувала

Головний тренер чоловічої збірної Німеччини з волейболу Массімо Ботті поділився враженнями від матчу заключного туру основного раунду Ліги націй-2026 проти України.

Слова фахівця наводить Суспільне спорт.

"Це мій перший сезон у Лізі націй — гарний досвід для мене, для команди. Немає кращого турніру на міжнародному рівні. Так, ми незадоволені, але тепер знаємо, у чому треба додавати. Деякі речі відкладуться у нашій пам'яті і ми будемо знати, над чим працювати далі, щоб готуватися до наступної події.

Я дуже оптимістичний і знаю, як вони грають, як можуть грати. Я повністю оптимістичний. Сила наших суперників була високою, збірна України у певних моментах нас дуже здивувала і вони класно зіграли. Вони були сильнішою командою, ми з цим маємо змиритися. Але тепер починається наступна подія — чемпіонат Європи, і нам потрібно виходити з цього сезону з позитивними моментами і продовжувати розвиватися", – заявив Ботті.