18-річний діагональний став найрезультативнішим гравцем України у матчі проти Німеччини в Лізі націй-2026

Максим Тонконог став найрезультативнішим гравцем збірної України з волейболу у матчі проти Німеччини в межах 12-го туру Ліги націй-2026.

18-річний діагональний "синьо-жовтих" записав до свого активу 21 заліковий бал та виконав 3 блоки (70% реалізації атак).

Це повторення найкращого результату для діагональних збірної України у Лізі націй за два сезони. Стільки ж набирав Василь Тупчій.

"Ми поставили 18-річного діагонального, він просто прекрасно відіграв: 21 очко, 70% реалізації атак фантастика. Мені дуже подобається цей хлопець, він так класно працює", – описав гру Максима помічник головного тренера збірної України Рауля Лосано після поєдинку.

Нагадаємо, у цьому матчі Україна здобула перемогу з рахунком 3:1 та залишилася боротьбі за вихід у Фінал восьми. Тепер "синьо-жовтих" влаштує лише перемога Франції над Болгарією. Ця зустріч відбудеться о 00:00 за київським часом.