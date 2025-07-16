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Бразилія – перший учасник Фіналу восьми Ліги націй

Володимир Максименко — 16 липня 2025, 13:31
Бразилія – перший учасник Фіналу восьми Ліги націй
Збірна Бразилії з волейболу
FIVB

Збірна Бразилії з волейболу переграла Аргентину та стала першою командою, що пробилась у Фінал восьми Ліги націй.

Поєдинок завершився з рахунком 3:1 на користь підопічних Бернардіньо.

"Селесао" заволоділи ігровою перевагою з першого сету, який виграли. У другій частині гри аргентинці довгий час вели в рахунку, але все ж поступились.

Третю партію Аргентина виграла із мінімальною перевагою 26:24, але у четвертому сеті Бразилія все ж дотиснула суперників.

Ліга націй з волейболу
Груповий етап, 9 тур
16 липня

Бразилія – Аргентина 3:1 (25:21, 25:23, 24:26, 25:18)

Таким чином, за три тури до завершення основного етапу Бразилія гарантувала собі місце у вісімці кращих та пробилась до фіналу восьми.

Зазначимо, що сьогодні також свій матч зіграє збірна України – суперником стануть Нідерланди. Зустріч розпочнеться о 14:00 за київським часом.

З розкладом останніх чотирьох поєдинків першого етапу можна ознайомитись за цим посиланням.

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