Бразилія – перший учасник Фіналу восьми Ліги націй
Збірна Бразилії з волейболу переграла Аргентину та стала першою командою, що пробилась у Фінал восьми Ліги націй.
Поєдинок завершився з рахунком 3:1 на користь підопічних Бернардіньо.
"Селесао" заволоділи ігровою перевагою з першого сету, який виграли. У другій частині гри аргентинці довгий час вели в рахунку, але все ж поступились.
Третю партію Аргентина виграла із мінімальною перевагою 26:24, але у четвертому сеті Бразилія все ж дотиснула суперників.
Бразилія – Аргентина 3:1 (25:21, 25:23, 24:26, 25:18)
Таким чином, за три тури до завершення основного етапу Бразилія гарантувала собі місце у вісімці кращих та пробилась до фіналу восьми.
Зазначимо, що сьогодні також свій матч зіграє збірна України – суперником стануть Нідерланди. Зустріч розпочнеться о 14:00 за київським часом.
З розкладом останніх чотирьох поєдинків першого етапу можна ознайомитись за цим посиланням.