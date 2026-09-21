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Не очікували перемогти з рахунком 3:0: гравець збірної Румунії – про матч з Україною на ЧЄ-2026

Денис Іваненко — 21 вересня 2026, 08:54
Не очікували перемогти з рахунком 3:0: гравець збірної Румунії – про матч з Україною на ЧЄ-2026
Крістіан-Даніель Чітігой
CEV

Догравальник збірної Румунії з волейболу Крістіан-Даніель Чітігой висловився про перемогу над Україною в матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи.

Його слова передає CEV.

Волейболіст заявив, що це було непросте протистояння. Він радий тріумфу у трьох сетах.

"Це була справді, справді божевільна гра. Ми точно не очікували перемогти з рахунком 3:0. Для мене це була важка гра, особливо в атаці, тому мені потрібно було знайти інші способи допомогти моїй команді перемогти.

Тепер нам потрібно зосередитися на матчі у вівторок. Приємно грати тут, у Болгарії – востаннє я був тут на чемпіонаті Європи-2023. Тут я почуваюся як удома", – сказав Чітігой.

Зазначимо, що це було п'яте очне протистояння між командами. В ньому румуни здобули свою першу перемогу.

У чвертьфіналі вони зіграють проти Франції. Раніше емоціями від поразки поділився капітан збірної України Юрій Семенюк.

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