Янчук: Є чудовий шанс потрапити у фінальну частину Ліги націй

Волейболіст збірної України Дмитро Янчук поділився враженнями від виступів національної команди в другому ігровому тижні Ліги націй та оцінив шанси на вихід у фінальну частину.

Слова спортсмена наводить Трибуна.

"Ми максимально задоволені нашою грою. Виграли у цій Лізі націй 5 ігор, є чудовий шанс потрапити у фінальну частину. Виокремити хочу першу нашу гру. Це та гра, де ми не грали у свою гру, як ми можемо. Грали сковано, тому такий результат. На кожному тренуванні ми викладаємось на максимум для досягнення результату. Варто відзначити наш командний дух, усі гравці викладаються на повну, ми залишаємо всі сили, щоб здобути перемогу", – заявив Янчук.

Нагадаємо, під час другого ігрового тижня "синьо-жовті" спочатку поступились Франції, після чого здобули три поспіль перемоги над Туреччиною, Японією та Болгарією. Завдяки цьому команда піднялась на шосту сходинку в турнірній таблиці.

Зазначимо, що для виходу у плейоф потрібно завершити турнір у першій вісімці.

Третій та водночас заключний ігровий тиждень першого етапу українська збірна проведе у словенській Любляні з 16 до 20 липня. Там суперниками збірної України стануть команди Нідерландів, Італії, Сербії та Канади.