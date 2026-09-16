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Український волейболіст загинув на війні з Росією

Денис Іваненко — 16 вересня 2026, 15:57
Український волейболіст загинув на війні з Росією
Любомир Бонк
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На війні загинув відомий український волейболіст Любомир Бонк.

Про це повідомила Великодедеркальська об'єднана територіальна громада.

Воїн понад місяць вважався зниклим безвісти. Напередодні його загибель підтвердила експертиза ДНК.

Життя Любомира обірвалось 7 серпня під час виконання бойового завдання в районі міста Слов'янськ. Він загинув внаслідок ворожого удару реактивної системи залпового вогню.

Волейболом полеглий воїн займався з дитинства. У 2018-2019 роках виступав за Поліцію охорони у Вищій лізі чемпіонату України, грав догравальником.

Також Бонк був футболістом-аматором. У різні роки він виступав за Інтер-Гол (Бережани), Шумськ і рідний НЕО-Агро з Великодедеркальської громади.

На фронті був командиром роти безпілотних авіаційних комплексів механізованого батальйону військової частини А3. Тепер йому назавжди 36.

Нагадаємо, що напередодні на фронті також загинув велогонщик Роман Бузіле. Він був майстром спорту України.

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