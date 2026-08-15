На війні з Росією загинув тренер із вільної боротьби

На Донеччині підтвердили загибель 42-річного військового, тренера з вільної боротьби та майстра спорту України Костянтина Соломакіна.

Про це повідомив Спортивний комітет України.

Захисник загинув 26 травня 2025 року в Новомихайлівці Краматорського району, однак понад рік його вважали зниклим безвісти.

Особу військового вдалося встановити після ексгумації та проведення ідентифікації. Лише після цього рідні отримали можливість попрощатися із захисником і провести його в останню путь.

Костянтин Соломакін народився у Будапешті, а шкільні роки провів у Слов'янську, де розпочав спортивну кар'єру під керівництвом тренера Миколи Чурая, а у 2003 році отримав звання майстра спорту України. Згодом працював тренером із вільної боротьби у спортивних школах Слов'янська та Краматорська.

3 березня 2025 року Костянтин приєднався до лав Збройних сил України. Він захищав Україну на Південно-Слобожанському та Донецькому напрямках у складі 3-ї окремої штурмової бригади.

Прощання із захисником відбулося 14 серпня 2026 року у Львові. Костянтина Соломакіна поховали на кладовищі у селищі Рудно Львівської області.

У загиблого воїна залишилися дружина, двоє дітей, батьки та брати.

Нагадаємо, наприкінці липня повідомлялося про те, що на війні з Росією загинув титулований український параплавець Антон Стабровський.