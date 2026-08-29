Український велогонщик загинув на війні з Росією

Український велогонщик Роман Бузіле загинув у віці 33 років на війні з Росією.

Про це повідомляє Федерація велосипедистів Харківської області.

Бузіле почав займатися велоспортом в ДЮСШОР рідного Харкова, закінчив Харківську державну академію фізичної культури.

Неодноразово ставав емпіоном та призером чемпіонатів України з велоспорту на шосе в різних вікових категоріях, переможцем та призером міжнародних змагань, учасником чемпіонатів світу та Європи серед юніорів. Отримав звання майстра спорту України.

Роман захищав Україну в складі 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади. Його поховали цього тижня в рідному Харкові.

Раніше на війні з Росією загинув тренер із вільної боротьби Костянтин Соломакін.