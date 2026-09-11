Помер колишній абсолют і член Міжнародної зали боксерської слави
Ісмаель Лагуна
The Ring
Колишній чемпіон світу в легкій вазі Ісмаель Лагуна (65-9-1, 37 KO) пішов у засвіти у віці 83 років.
Про це повідомив Панамський інститут спорту.
Причина смерті легенди боксу не повідомляються. Відомо, що за декілька днів до смерті "Тигра з Колона" госпіталізували.
Панамець двічі ставав абсолютним чемпіоном світу. Він збирав усі пояси дивізіону в 1965 та 1970 роках.
Лагуна є членом до Міжнародної зали боксерської слави. Він був внесений туди у 2001 році.
Нагадаємо, що в серпні обірвалось життя Костянтина Охрея. Він вважається одним із засновників професійного боксу в Україні.