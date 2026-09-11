Помер колишній абсолют і член Міжнародної зали боксерської слави

Колишній чемпіон світу в легкій вазі Ісмаель Лагуна (65-9-1, 37 KO) пішов у засвіти у віці 83 років.

Про це повідомив Панамський інститут спорту.

Причина смерті легенди боксу не повідомляються. Відомо, що за декілька днів до смерті "Тигра з Колона" госпіталізували.

Панамець двічі ставав абсолютним чемпіоном світу. Він збирав усі пояси дивізіону в 1965 та 1970 роках.

Лагуна є членом до Міжнародної зали боксерської слави. Він був внесений туди у 2001 році.

Нагадаємо, що в серпні обірвалось життя Костянтина Охрея. Він вважається одним із засновників професійного боксу в Україні.