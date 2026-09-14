В олімпійського чемпіона помер однорічний син

У французького гандболіста Ромена Лагарда помер син, якому був лише рік.

Про це повідомила пресслужба Нанта.

Жодних подробиць трагедії наразі не розголошують. У клубі, за який виступає Лагард, закликали поважати приватність родини та не турбувати спортсмена в цей важкий період.

"Із величезним сумом ми дізналися про страшне горе, яке спіткало Ромена та його родину – втрату їхнього сина. У цей надзвичайно болісний для них час увесь Нант хоче висловити Ромену, його родині та близьким свою підтримку та тепло, а також передати їм найщиріші слова співчуття. У цей період, коли приватність родини має бути повністю захищена, ми просимо всю спільноту Нанта в найближчі дні та тижні не звертатися безпосередньо до Ромена. Ми знаємо, що можемо розраховувати на розуміння, делікатність і людяність кожного. Увесь Нант поруч із вами", – йдеться у заяві.

Зазначимо, що 29-річний Лагард є олімпійським чемпіоном. У складі збірної Франції він виграв "золото" на ОІ-2020 у Токіо.

Ромен також є чемпіоном Європи та 3-разовим призером світових першостей. На початку сезону-2026/27 гандболіст поки не виходив на майданчик.

Нагадаємо, що напередодні помер відомий ексфутболіст Людек Міклошко. Він був легендою Вест Гема.