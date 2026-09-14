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Помер легенда Вест Гема, який відмовився від хіміотерапії через бажання залишатись у футболі

Денис Іваненко — 14 вересня 2026, 12:34
Помер легенда Вест Гема, який відмовився від хіміотерапії через бажання залишатись у футболі
Людек Міклошко
ФК Вест Гем

На 65-му році життя пішов у засвіти колишній воротар Вест Гема Людек Міклошко.

Про це повідомила пресслужба лондонського клубу.

Лікарі діагностували у чеха рак, але він відмовився від хіміотерапії, бажаючи продовжувати працювати та займатися футболом. Його серце зупинилось 14 вересня.

"Спочивай з миром, Людеку, наш улюблений, надихаючий воротар і справжній велетень із добрим серцем", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Міклошко провів у складі "молотобійців" 291 поєдинок. Після завершення ігрової кар'єри майже десять років був тренером голкіперів у лондонському клубі.

Він брав участь у ЧС-1990. З 2022 року працював у керівництві Баніка.

Нагадаємо, що напередодні від раку також помер легендарний ексворотар Портсмута Алан Найт. Він був клубним рекордсменом Англії.

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