У віці 86 років помер легендарний японський бейсболіст, який пережив ядерне бомбардування Хіросіми

На 87-му році життя перестало битися серце колишнього японського бейсболіста та рекордсмена Ісао Харімото, якому вдалося пережити ядерне бомбардування Хіросіми в 1945 році.

Про це повідомляє BBC.

Харімото народився в Хіросімі у 1940 році в родині емігрантів, які виїхали з Кореї. Хлопчику вдалося пережити ядерну атаку США на Хіросіму та Нагасакі.

За словами спортсмена, його матір прикрила своїм тілом власних дітей, завдяки й чому було врятовано життя Ісао та його сестри.

Окрім того, Харімото в дитинстві потрапив у аварію, внаслідок чого отримав значні ушкодження правої руки. У зв'язку з цими травмами він став лівшею, оскільки три пальці правої руки у нього залишились в зігнутому положенні.

Харімото дебютував у професійному спорті у команді Той Флайєрз, в якій провів 16 років своєї ігрової кар'єри. Згодом виступав у Йоміурі Джайентс та Лотте Оріонс.

Ісао вважається легендою японського бейсболу. Він є рекордсменом внутрішнього чемпіонату за кількістю хітів – 3085. Окрім того, Харімото є єдиним гравцем в історії професійного бейсболу Японії, який забив понад 500 хоум-ранів та 300 разів вкрав базу.

В 1990 році Ісао ввели до Зали слави Японського бейсболу.

Нагадаємо, що напередодні внаслідок тромбозу пішов із життя колишній бейсболіст Бутч Гаскі.