Український догравальник змінив громадянство та став гравцем основної команди італійського клубу

Український догравальник Григорій Хоцевич став гравцем основної команди італійської Монци.

Про це повідомляє пресслужба клубу. Деталі додає Volleyball.ua.

Також зазначається, що Хоцевич став громадянином Італії, відповідно він більше не зможе виступати за збірну України. Останній раз він грав за "синьо-жовтих" на чемпіонаті Європи U-18.

Григорій є вихованцем Самарівської ДЮСШ. З початком повномасштабного вторгнення він переїхав до Італії, після чого виступав за такі команди як: Piemonte U-16 (22\23) та Volley Parella Torino (22-24).

Зрештою уродженець Дніпра потрапив до молодіжної команди Монци, де виграв три юніорські чемпіонати Італії та здобув два титули переможця Юніорської ліги.

Нагадаємо, що у липні 2025 року срібний призер Олімпійських ігор 2024 року Ілля Ковтун змінив українське громадянство на хорватське. Своє рішення він пояснив тим, що у Хорватії його олімпійській нагороді раділи більше, ніж в Україні.

Також напередодні стало відомо, що третя ракетка України Олег Приходько (399) змінив громадянство й виступатиме за Північну Македонію.