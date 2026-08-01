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Догравальниця збірної України перейшла у Лодзь

Олександр Булава — 1 серпня 2026, 13:59
Догравальниця збірної України перейшла у Лодзь
Олександра Міленко
volleyballworld.com

Догравальниця збірної України з волейболу Олександра Міленко стала гравчинею одного з найсильніших клубів Польщі – ЛКС Лодзь.

27-річна волейболістка підписала контракт на сезон-2026/27. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

Попередній сезон українка провела в чемпіонаті Румунії за Динамо Бухарест, а до цього дві першості поспіль виступала в Туреччині.

Минулого року Лодзь змагався у Лізі чемпіонів, однак у національній першості посів 5-те місце. Наступного сезону команда представлятиме Польщу в Кубку виклику.

Завдяки цьому переходу в найвищому дивізіоні польського волейболу виступатимуть одразу 10 українських волейболісток.

Українки у Таурон Лізі (2026/27):

  • Радом – Марта Федик (догравальниця), Олександра Молчанова (пасуюча), Катерина Жилінська (блокувальниця), Крістіна Нємцєва (ліберо)
  • Будовлані Лодзь – Поліна Герасимчук (блокувальниця)
  • Жешув – Уляна Котар (блокувальниця)
  • УНІ Ополе – Андріана Павлик (догравальниця)
  • ЛКС Лодзь – Олександра Міленко (догравальниця)
  • Сталь – Аліка Луценко (ліберо)
  • Волей Вроцлав – Діана Франкевич (догравальниця)

Напередодні жіноча збірна України з волейболу назвала розширену заявку команди на чемпіонат Європи-2026.

волейбол Олександра Міленко

Олександра Міленко

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