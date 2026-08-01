Догравальниця збірної України перейшла у Лодзь

Догравальниця збірної України з волейболу Олександра Міленко стала гравчинею одного з найсильніших клубів Польщі – ЛКС Лодзь.

27-річна волейболістка підписала контракт на сезон-2026/27. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

Попередній сезон українка провела в чемпіонаті Румунії за Динамо Бухарест, а до цього дві першості поспіль виступала в Туреччині.

Минулого року Лодзь змагався у Лізі чемпіонів, однак у національній першості посів 5-те місце. Наступного сезону команда представлятиме Польщу в Кубку виклику.

Завдяки цьому переходу в найвищому дивізіоні польського волейболу виступатимуть одразу 10 українських волейболісток.

Українки у Таурон Лізі (2026/27):

Радом – Марта Федик (догравальниця), Олександра Молчанова (пасуюча), Катерина Жилінська (блокувальниця), Крістіна Нємцєва (ліберо)

Будовлані Лодзь – Поліна Герасимчук (блокувальниця)

Жешув – Уляна Котар (блокувальниця)

УНІ Ополе – Андріана Павлик (догравальниця)

ЛКС Лодзь – Олександра Міленко (догравальниця)

Сталь – Аліка Луценко (ліберо)

Волей Вроцлав – Діана Франкевич (догравальниця)

Напередодні жіноча збірна України з волейболу назвала розширену заявку команди на чемпіонат Європи-2026.