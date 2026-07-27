Найсексуальніша волейболістка світу знову підірвала соцмережі відвертими фото
Американська волейболістка та модель Кайла Сіммонс, яку неодноразово називали найсексуальнішою представницею свого виду спорту, вкотре привернула увагу шанувальників новою пікантною фотосесією.
На своїй сторінці в Instagram спортсменка опублікувала серію відвертих світлин, на яких позує у спідній білизні та короткій обтислій кофті. Ефектний образ підкреслив її фігуру, а незвичний фасон одягу зробив фотосет ще більш сміливим.
Кайла продемонструвала кілька кадрів із різних ракурсів і в різних позах, чим традиційно викликала бурхливу реакцію своїх підписників.
Публікація швидко набрала тисячі вподобань і сотні захоплених коментарів від фанатів, які засипали волейболістку компліментами.
Нагадаємо, нещодавно Кайла порадувала фанатів серію гарячих знімків у відвертій фотосесії.
Раніше повідомлялося, що Сіммонс привітала американців із річницею незалежності, опублікувавши оголені фото.