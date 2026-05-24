Третя ракетка України, який грав у парі з росіянином, змінив громадянство

Третя ракетка України Олег Приходько (399) змінив громадянство й виступатиме за Північну Македонію.

Про це повідомив офіційний сайт ATP.

В рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів біля прізвища Приходька знаходиться прапор Північної Македонії. Сам спортсмен наразі не прокоментував ситуацію.

28-річний уродженець Павлограда за свою кар'єру ставав переможцем 6 турнірів ITF та одного челенджера. Найвище в рейтингу АТР піднімався до 307 позиції (серпень 2025 року). За кар'єру заробив трохи більше 200 тисяч доларів.

Приходько відомий тим, що від початку російського вторгнення в Україну не робив публічних заяв по цій темі, а в 2022 році виступав у парі з росіянином Яном Бондаревським.

Нагадаємо, що в березні 17-річний український тенісист Микита Білозерцев змінив громадянство на узбецьке.